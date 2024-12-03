Компанія Multitoys шукає графічного дизайнера для розробки макетів, пакування та брендування продукції. Знання Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Figma обов'язкове. Графік роботи: ПН-ПТ 09:00 — 18:00, можливий гібридний формат. Заробітна плата: 30000 - 35000 грн.
Дизайн визитки для ресторана
Здравствуйте, нам нужен стильный и современный дизайн визитки для европейско-украинского ресторана
желательно в формате где мы сами можем менять номер телефона, адресс и прочий текст если будет
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $800Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется создание дизайна для настольной игры в стиле CashFlow. Необходимо подготовить игровое поле и карточки с учетом фирменного стиля компании. Техническое задание с текстом игры предоставлено. Дедлайн выполнения - 9.12.Закрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для разработки карточек на МП. Необходимо предоставить прайс и примеры выполненных работ. Задача включает создание уникального и привлекательного дизайна продукции.Дизайн продукции5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $30
Ищется специалист по дизайну полиграфической продукции для постоянной работы. Задачи: создание постов и сторис для Инстаграма, флаеров, сертификатов и дипломов. Необходимо перерисовать макеты в фирменный стиль и подготовить исходники в Corel или Figma. Ожидается профессиональный подход к выполнению задач.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер-иллюстратор для создания обложки книги. Идеально, если есть опыт работы с книгами. Необходимы примеры работ и информация о ценах.Закрыт5 месяцев назад
Американский бренд косметики ищет опытного дизайнера для создания упаковки продукции. Необходимо прикрепить примеры работ. Дедлайн: 7 декабря в 00:00.Закрыт5 месяцев назад
- $10
Необходимо разработать универсальный шаблон карточки товара для интернет-магазина, выполненный в корпоративных цветах АвтоВАЗа. Шаблон должен быть минималистичным и адаптивным, с фиксированными элементами для изображения, названия и описания товара. Требуется создать два варианта дизайна: старый и новый, а также предоставить макет в удобном формате для редактирования.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки макетов упаковки нового бренда напитков. Дизайн должен быть ярким и прорывным, с вау-эффектом, чтобы привлечь молодежную целевую аудиторию. Опыт в создании упаковок обязателен.Закрыт5 месяцев назад
Необходим дизайн логотипа и упаковки для фармацевтической фирмы CURA. Логотип должен включать графику рук и зеленые листья, упаковка должна следовать предоставленному шаблону с размерами. Требуется лаконичный и минималистичный стиль, с отличительной цветовой схемой для будущих продуктов. На боковых сторонах упаковки разместить символы и обозначения. Знание английского языка обязательно.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт4 месяца назад