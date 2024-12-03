Дизайн визитки для ресторана

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок51 просмотр

Здравствуйте, нам нужен стильный и современный дизайн визитки для европейско-украинского ресторана

желательно в формате где мы сами можем менять номер телефона, адресс и прочий текст если будет

5 месяцев назад
serggfd
Сергей 
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10 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
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AE_dsgn
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$15
2 дня
Escrow
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству!

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