Дизайн визиток

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  2. Дизайн продукции
Завершен12 заявок159 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать дизайн визиток (на одном обороте) для интернет-магазина детских товаров. Подробности в ЛС. 

Ваша цена и сроки, пожалуйста.

8 лет назад
bambino05
Татьяна 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Рекомендую Екатерину! Очень приятно было работать, результатом довольна!
Очень было приятно работать с данной заказчицей! Задача поставлена четко и понятно. Человек приятен в общении. Уже второй раз сотрудничаю с Татьяной, буду обязательно работать еще. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад