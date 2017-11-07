Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год в стиле Анимэ. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!». Стиль календаря, ...
Дизайн визиток и выставочного роллапа
Необходимо разработать дизайн визитных карточек для руководства компании, а таке выставочного роллапа для участия в российских и международных конференциях.
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