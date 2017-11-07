Дизайн визиток и выставочного роллапа

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Завершен2 заявки161 просмотр

Необходимо разработать дизайн визитных карточек для руководства компании, а таке выставочного роллапа для участия в российских и международных конференциях.

8 лет назад
Ekaterina2904
Екатерина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FastArt
Мария 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$35
3 дня
Очень довольна проделанной работой - Мария предоставила несколько вариантов и визиток и роллапа, дизайн полностью соответствовал озвученным пожеланиям, так что правки были минимальными! Вся работа была сделана точно в срок. Приятно работать с профессионалом и надежным исполнителем. Обязательно продолжим сотрудничество!
Спасибо большое за теплые слова! Буду рада продолжить сотрудничество) Остались самые приятные впечатления от сотрудничества! С Екатериной очень приятно работать! Замечательная коммуникация, четко и корректно поставленные задачи, своевременная оплата в полном объеме.

Заявки фрилансеров

FastArt
Мария 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад