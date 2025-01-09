Требуется разработка дизайна переносного ПОС терминала для оплаты банковскими картами и биометрией. Основное внимание уделяется удобству, стилю и современности. Необходимо создать качественные рендеры для представления продукта клиентам и руководству. Возможна разработка инженерной модели, но это не является обязательным.
Дизайн воркбук
Проект: Оформление мини-книги (Workbook) на 28 страниц
Срок выполнения: 5 дней
Задачи:
1. Обложка и первая страница:
• Создать дизайн в стиле «old money» и барокко.
• Дизайн должен быть женственным и элегантным.
• Использовать цвет и декоративные элементы.
2. Основной текст:
• Выравнивание текста на всех страницах, обеспечивающее единство стиля и удобство чтения.
• Каждая новая глава с новой страницы
3. Оформление глав:
• Каждую страницу, где начинается новая глава, оформить красивыми декоративными элементами, гармонирующими с обложкой.
Дополнительная информация:
• Общий объем: 28 страниц.
• Стиль: old money + барокко, женственный и элегантный.
В приложении первая глава и главная страница для понимания формата работы
Заявки фрилансеров
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