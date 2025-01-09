Дизайн воркбук

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок36 просмотров

Проект: Оформление мини-книги (Workbook) на 28 страниц

Срок выполнения: 5 дней

Задачи:

1. Обложка и первая страница:

• Создать дизайн в стиле «old money» и барокко.

• Дизайн должен быть женственным и элегантным.

• Использовать цвет и декоративные элементы.

2. Основной текст:

• Выравнивание текста на всех страницах, обеспечивающее единство стиля и удобство чтения.

• Каждая новая глава с новой страницы

3. Оформление глав:

• Каждую страницу, где начинается новая глава, оформить красивыми декоративными элементами, гармонирующими с обложкой.

Дополнительная информация:

• Общий объем: 28 страниц.

• Стиль: old money + барокко, женственный и элегантный.

В приложении первая глава и главная страница для понимания формата работы

Верстка книгДизайн обложек
3 месяца назад
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