Дизайн евробуклета (А4, 2 фальца).

Тема: Новостройка и инфраструктура.

Несколько видов дома и прилегающей территории (из 3Дмакса, готовы).

Карта (есть) с метками торговых точек и прочих нужных предприятий, расшифровка меток под картой, типа "V - продуктовые магазины"

Немного текста описания, логотип, контакты... Всё.

Пришлю фирстиль и другие буклеты этой серии, т.ч долго размышлять над дизайном не придётся.

Но нужно начать сейчас, чтобы часов через 12-13 было готово стопроцентно.

Оставляйте заявки только при наличии профильного портфолио и реально свободного времени в ближайшие пару-тройку часов.