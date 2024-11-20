Дизайнер для оформления чек листа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки16 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет в краткие сроки оформить чек лист.

Желательно максимум за день, пишите в лс и скидывайте свои примеры работ.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Илона
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Антон
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
5 месяцев назад