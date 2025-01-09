Дизайнер для разработки этикетки косметического средства

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Закрыт4 заявки27 просмотров

Ищу дизайнера для разработки этикетки косметического средства.

Дизайн объектов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Виктория
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
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