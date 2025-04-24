Ищем дизайнера для разработки этикетки продукта в разных размерах. Есть готовый продукт, необходимо разработать этикетку на два других похожих продукта (в трех размерах). Ищем человека, который работает в разных стилях, занимается версткой, и работает с расширениями на уровне уверенного пользователя, креативен и профессионален.