Дизайнер для разработки этикетки продукта

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Ищем дизайнера для разработки этикетки продукта в разных размерах. Есть готовый продукт, необходимо разработать этикетку на два других похожих продукта (в трех размерах). Ищем человека, который работает в разных стилях, занимается версткой, и работает с расширениями на уровне уверенного пользователя, креативен и профессионален.

14 часов назад
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