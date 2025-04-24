Требуется разработка нового дизайна этикеток для гидроизоляционных битумных мастик на пластиковые вёдра. Необходим общий стиль с размещением логотипа, названия компании и контактной информации. Для каждого из 7 видов мастик с размерами 3, 10 и 18 кг потребуется индивидуальная адаптация текста и фона.
Дизайнер для разработки этикетки продукта
Ищем дизайнера для разработки этикетки продукта в разных размерах. Есть готовый продукт, необходимо разработать этикетку на два других похожих продукта (в трех размерах). Ищем человека, который работает в разных стилях, занимается версткой, и работает с расширениями на уровне уверенного пользователя, креативен и профессионален.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции5 заявокОткрыт2 дня назад
Ищем дизайнера для разработки концептуального дизайна спортивных костюмов. Необходимо предоставить портфолио при отклике на заказ. Ожидается креативный подход и понимание современных трендов в дизайне одежды.Дизайн продукции2 заявкиОткрыт7 дней назад
Требуется дизайнер для создания упаковки косметических средств. Необходимо разработать уникальный дизайн коробки. Примеры работ и стоимость услуг обязательны.Закрытдень назад
Ищется дизайнер для разработки капсулы для бренда одежды. Первоначальное создание дизайна с последующими обновлениями каждые 2-3 месяца. Ожидается креативный подход и внимание к модным трендам.Дизайн продукции1 заявкаЗакрытдень назад
Ищется дизайнер для создания упаковки косметических продуктов. Необходим опыт в области дизайна упаковки. Задача включает разработку привлекательного и функционального дизайна для косметической продукции.Закрыт3 дня назад
- $10
Ищется дизайнер для создания 3-5 уникальных наклеек на любую тематику, включая милых животных, еду и абстрактные сюжеты. Нужен стильный внешний вид и проработанные детали. Предпочтителен векторный формат. Примеры работ приветствуются.Дизайн продукции8 заявокОткрытмесяц назад
- $150
Требуется разработка оригинального дизайна упаковки для батончиков и конфет ТМ 'Fast Fit' с акцентом на протеин и отсутствие сахара. Упаковка должна быть легкой и спортивной, с возможностью различать вкусы без визуализации. Необходимо представить итоговый вариант в виде мокапа. Использовать бесплатные шрифты и элементы, возможно с черным фоном и золотыми деталями.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется дизайнер для разработки уникальных этикеток для косметических продуктов. Важно учитывать требования к брендингу и целевой аудитории. Ожидается предоставление нескольких вариантов дизайна для выбора.Закрытмесяц назад
Требуется дизайнер для разработки профессионального шаблона каталога продукции в Canva для смарт-фитнеса. Необходимо создать структурированный и визуально привлекательный макет, учитывающий категории продукции и аудитории B2B и B2C. В шаблоне должно быть место для фото, описаний и иконок. Ожидается современный и технологичный стиль дизайна. Срок выполнения — до 10 рабочих дней.Закрыт17 дней назад
- $10
Требуется разработать 3D-модель контейнера для дрона, основываясь на предоставленном примере с изменением необходимых параметров. Работа должна быть выполнена в SolidWorks.Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт20 дней назад