Дизайнер карточек товаров для плавания

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Закрыт13 заявок109 просмотров

Ищу дизайнера для создания карточек товаров для плавания. Требуется яркий и интересный дизайн, который выделится среди конкурентов. Нужно сделать карточки для 25 товаров. Оплата: главная карточка - 1300, последующие - 1200.

Создание карточек товаров
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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