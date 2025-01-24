Ищется дизайнер для создания прайса для Instagram Stories и печати. Необходим привлекательный и профессиональный дизайн, соответствующий фирменному стилю массажа. Учитывайте тематику и нишу, чтобы прайс выглядел современно и привлекал внимание клиентов.
Дизайнер карточек товаров для плавания
Ищу дизайнера для создания карточек товаров для плавания. Требуется яркий и интересный дизайн, который выделится среди конкурентов. Нужно сделать карточки для 25 товаров. Оплата: главная карточка - 1300, последующие - 1200.
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