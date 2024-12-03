Дизайнер поліграфії (верстка)

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки39 просмотров

Магазин дитячих іграшок Multitoys

Наша компанія є лідером на ринку України, і зараз ми в пошуках Графічного дизайнера.

В основні задачі входять:

  • розробка макетів, листівок, пакування та маркування продукції, створення логотипів;

  • брендування сувенірної продукції;

  • підготовка до друку та робота з друкарнями;

  • робота з наружною рекламою, зовнішнім оформленням магазину.

Очікуємо володіння пакетом дизайнерських програм: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Coral Draw, Figma

Графік роботи: ПН-ПТ 09:00 — 18:00.

м.Вишневе (Київська обл)

Готові обговорювати гібридний формат!

Заробітна плата: 30000 - 35000 грн

Від нас Ви отримаєте цікаві задачі, системний підхід до роботи, підтримку колег та керівника, стабільну заробітнк плату, офіційне працевлаштування та відпустки.

Якщо Ви маєте досвід роботи і вмієте відчувати композицію, колористику та типографію, надсилайте резюме і ми обговоримо роботу детальніше!

0678290579

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigmaДизайн листовокРазработка фирменного стиляСоздание логотипов
5 месяцев назад
Yonka
Елена 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
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30 минут назад
447 отзывов
5 месяцев назад
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Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
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22 минуты назад
116 отзывов
5 месяцев назад
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Михаил
 
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11 лет в сервисе
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5 месяцев назад
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