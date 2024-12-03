Необходимо разработать универсальный шаблон карточки товара для интернет-магазина, выполненный в корпоративных цветах АвтоВАЗа. Шаблон должен быть минималистичным и адаптивным, с фиксированными элементами для изображения, названия и описания товара. Требуется создать два варианта дизайна: старый и новый, а также предоставить макет в удобном формате для редактирования.