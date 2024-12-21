Дизайнер упаковки для кафе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки17 просмотров

Ищем дизайнера упаковки для кафе. Работы предстоит много, дизайн нужно разработать с нуля, чем вы креативнее, тем лучше. Будет тестовое задание.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Дизайн продукции