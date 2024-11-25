Добрый день!

Необходимо нарисовать дом,чтобы напечатать его, в стиле гжельской росписи.

Размеры дома будут в прикрепленом файле, но от основного размера дома надо будет +3 см оставить в запасе,чтобы полотно закрепить к фанере.

Пример домика приложила. Можно найти готовый и подогнать по размерам.