Домик в стиле гжельской росписи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки23 просмотра

Добрый день!

Необходимо нарисовать дом,чтобы напечатать его, в стиле гжельской росписи.

Размеры дома будут в прикрепленом файле, но от основного размера дома надо будет +3 см оставить в запасе,чтобы полотно закрепить к фанере.

Пример домика приложила. Можно найти готовый и подогнать по размерам.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
katya777
41 год
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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