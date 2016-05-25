Доработать дизайн упаковки-обложки для ежедневника

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/SotDesign/portfolio/dizajn-produktcii-18/razrabotka-dizajna-upakovki-dlya-produktcii-2122184/]Пример работы[/url] толькло это строительная компания "АрланСтрой"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать дизайн обложки, которая оборачивается вокруг ежедневника. Необходимо добавить цвет, сделать простой и понятный дизайн который будет качественно выгладить на рекламных фотографиях.
К моему текущему дизайну необходимо добавить цвет или патерн в виде полоски, линии, мозаику.
Примеры из того что нравиться на других ежедневниках:
Патерны которые нравятся
Цветовая палитра которую хочется чтобы использовали по ссылке
Макет обложки во вкладке, размер по длине необходимо оставить такими же, с учетом того чтобы по длине обложка помещалась на А3.
По дизайну:
На лицевой стороне добавить цвет, можно убрать логотип, надписи разместить таким образом чтобы хорошо читались на фотографии и не перекрывались резинкой.
На обороте (для фото оборот не будет использован): штрихкод не масштабировать, надписи можно разместить любым способом удобным для чтения, попробовать разместить в уменьшенном виде маленькие изображения внутренних страниц (макеты скину дополнительно).
Пример как выглядит обложка сейчас приложил: фото и макет.
Готовый макет должен отвечать требованиям типографии, по цвету, формату, допускам на обрезку.
ВАЖНО! - необходима постоянная связь например по скайпу, т.е. вы скинули пример я сделал замечания и доработали.
Стоимость работы 30 оплата WMZ или на карту Привата.
Срок 1-2 дня.
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