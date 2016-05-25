Доработать дизайн упаковки-обложки для ежедневника

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок274 просмотра
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Необходимо доработать дизайн обложки, которая оборачивается вокруг ежедневника. Необходимо добавить цвет, сделать простой и понятный дизайн который будет качественно выгладить на рекламных фотографиях. 

К моему текущему дизайну необходимо добавить цвет или патерн в виде полоски, линии, мозаику.

Примеры из того что нравиться на других ежедневниках:

Пример 1﻿

Пример 2﻿

Патерны которые нравятся 

Пример 1﻿

Пример 2

Пример 3

Цветовая палитра которую хочется чтобы использовали по ссылке

Макет обложки во вкладке, размер по длине  необходимо оставить такими же, с учетом того чтобы по длине обложка помещалась на А3.

По дизайну:

На лицевой стороне добавить цвет, можно убрать логотип, надписи разместить таким образом чтобы хорошо читались на фотографии и не перекрывались резинкой.

На обороте (для фото оборот не будет использован): штрихкод не масштабировать, надписи можно разместить  любым способом удобным для чтения, попробовать разместить в уменьшенном виде маленькие изображения внутренних страниц (макеты скину дополнительно). 

Пример как выглядит обложка сейчас приложил: фото и макет.

Готовый макет должен отвечать требованиям типографии, по цвету, формату, допускам на обрезку.

ВАЖНО! - необходима постоянная связь например по скайпу, т.е. вы скинули пример я сделал замечания и доработали. 

Стоимость работы 30 оплата WMZ или на карту Привата.

Срок 1-2 дня.

6 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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