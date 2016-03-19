Необходим дизайн обложки, оригинал макет и верстка под печать книги формата А5 объемом около 200 стр. Отрывок для ознакомления тут https://vk.com/club51151802?z=album-51151802_196654943
Доработать макет главной страницы газеты формата А4 в InDesign
Нужно доработать главную страницу газеты формата А4 в InDesign. Красочность газеты 2+1
Главное, что должно быть на первой полосе:
1) Сити Инфо
2) Вакансии, ТВ-программа, Сканворд
3) место для номера и даты газеты
4) наличие места для 2-3 новостных статей и гороскопа
Макеты показывайте эскизами, оформленными в InDesign
Заявки фрилансеров
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