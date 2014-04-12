Доработка макета буклета

Здравствуйте, нужно сделать каталог товаров из предоставленной информации и далее для печати. В позиции входят: кратинка, описание, цена. Всего около 50 позиций, на 1 позицию уходит 1-2 минут. Прошу указать стоимость и сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется, сверстанный в Photoshop'е буклет одной компании.
Необходимо немного его стилизовать, а именно: на примере одной страницы сделать рамки для фотографий, и немного подкорректировать обложку. Предыдущий исполнитель с задачей не справился (на протяжении 2х часов пытался перекрасить стандартную фигуру в разные цвета). Такого не нужно, нужно всего-лишь придумать для фотографий какие-нибудь либо рамки, либо подложки, либо добавить на страницу какие-то элементы, чтобы изображения смотрелись красиво. Нормальному дизайнеру работы ровно на 30 минут.
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