Доработка макета буклета

Имеется, сверстанный в Photoshop'е буклет одной компании.

Необходимо немного его стилизовать, а именно: на примере одной страницы сделать рамки для фотографий, и немного подкорректировать обложку. Предыдущий исполнитель с задачей не справился (на протяжении 2х часов пытался перекрасить стандартную фигуру в разные цвета). Такого не нужно, нужно всего-лишь придумать для фотографий какие-нибудь либо рамки, либо подложки, либо добавить на страницу какие-то элементы, чтобы изображения смотрелись красиво. Нормальному дизайнеру работы ровно на 30 минут.