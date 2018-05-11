Этикетка для топливных брикетов RUF

Нужно разработать дизайн подарочных сертифмкатов на 500 грн 1000 грн 2000грн 5000 грн для покупки тура Ретификаты будут напечатаны на пластиковых картах Нужен креативный дизайн в современном стиле с красивым шрифтом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна этикетка-вкладыш для топливных брикетов RUF
Дизайн яркий , запоминающийся, простой и т.д.
-продукт светлый, этикетка должна выделяться
-размер А4
-текста немного, но отражающий продукт
-текст о продукте (где используют т.д.) в интернете полно.
-текст о производителе(предоставлю)размер текста маленький
-весь текст на Украинском языке
-вес 10 кг
Желательно - опыт ,Украина.
Оплата наличными,перевод банк или код пополнения телефона.
Должна Вся информация присутствовать (штрих код,кто производитель,вес и т.д)
Посмотрите образцы.
Прошу указывать цену работы и сроки выполнения
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