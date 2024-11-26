Этикетки для косметики:

Нужно разработать простой и натуральный стиль в светлых, легких оттенках.

1. Кленсер: 4 варианта этикеток с одинаковым дизайном, но разным текстом и фоном.

(Также, потребуется общий лист с ними)

2. Мыло: 3 вида. Дизайн примерно или же одинаковый, меняется чуть текст и фон.

Важно: мне также понадобится доп. Сырой формат дизайнов в редактируемом формате для будущих правок.