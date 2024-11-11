Я ищу фрилансера для выполнения следующих задач: создание дизайн-макетов на основе проработанной идеи и брендинга клиента, разработка новых визуальных концепций в сотрудничестве с командой, подготовка макетов к отправке на производство с учетом технических требований, создание технических заданий для подрядчиков, которые будут задействованы в производстве, а также составление презентаций с финальными дизайн-макетами по нашему шаблону. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы заинтересованы в работе над проектом.