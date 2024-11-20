Ищу дизайнера упаковок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок17 просмотров

Ищу дизайнера упаковок с опытом работы.

Более детальная информация о задаче будет предоставлена в личных сообщениях, куда жду классные портфолио от кандидатов.

5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Елена
 
53 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Илона
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
5 месяцев назад
#1
Дизайн продукции
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
21 час назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад