Картинки для маркетплейса.

Здравствуйте Алена.

Меня зовут Геннадий, я из Подмосковья.

Начинаю торговать на маркетплейсе и для того, чтобы всё было по-взрослому, я ищу дизайнера.

У меня для начала выставлено 11 товаров и я предлагаю вам поработать с одним из них.

Нужны (не знаю, как правильно назвать) картинки товаров для презентации покупателям.

На каждый товар, возможно, выставить до 10 картинок или фотографий.

Но их надо профессионально сделать.

Если интересно, напишите. И если сойдёмся в качестве работ и в стоимости, то работы будет много.

Я прекрасно понимаю, что в настоящее время больше продаёт дизайн, а не что-либо другое.