Добрый день. Мы занимаемся, изготовлением подарочных наборов из сухофруктов. На данный момент мы определились с размером упаковки: 20см*20см*5см И наполнением: Манго, Вишня вяленая, Финики, Дыня сушеная, Клубника вяленая, Ананас вяленый, Курага, Арахис в кокосовом сиропе, Клюква вяленная Название и логотип ...
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Добрый день ,нужно сделать карточку для валдберис, какая цена будет?
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[url=https://drive.google.com/drive/folders/1SYBN1rVmJcorVmQxodIcF_KAbnlwmapc?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1SYBN1rVmJcorVmQxodIcF_KAbnlwmapc?usp=sharing [/url] По ссылке доступны 9 файлов с пошаговыми действиями, для реализации можете использовать PhotoShop, CoralDraw, Illustrator. Срок для исполнения — примерно 10 днейЗавершен2 года назад