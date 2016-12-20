Коммерческое предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка82 просмотра

Добрый день Светлана ! Меня зовут Александр ,мне нужно создать коммерческое предложение. Я занимаюсь фасовкой, бадами  Расторопшой пятнистой .Сколько стоят ваши услуги? 

8 лет назад
aleeks
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров