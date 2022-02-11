КП для отправки по mail (При открытии письма ,открывается сразу кп)

Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки624 просмотра
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Нужен человек ,который сделает дизайн кп и чтобы при отправке по mail не было никаких ссылок ,а сразу кп.По типу этих примеров. кп на 1 страницу 

2 года назад
guest_16375740143199
2 года в сервисе
Был
2 года назад