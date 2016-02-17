Необходимо выполнить дизайн сертификата с использованием фото девушки. В приложении образцы сертификатов других агенств, заказчик попросил сделать лучше чем у них. Размер сертификата А4. - для согласования с заказчиком мне нужен будет сертификат в ...
Листовка для детского клуба
Листовка формата А5, с двух сторон.
Лицевая сторона - логотип детского клуба, контактные данные, карта с указанием расположения детского клуба (лучше логотип на здание), информация о том, что первое посещение бесплатное - на этом сделать акцент, +небольшой информационный блок, направленный на боль покупателя (нет места в детском саду, не знаете, какой кружок выбрать и т.д.)
Вторая сторона - информационная, там размещаем информацию обо всех услугах, которые предлагает наш детский центр и прикрепляем фотографии из него.
Фон должен быть светлым: что-то в желтых или оранжевых тонах. Можно поэкспериментировать.
Примерное расположение всех элементов можно посмотреть в презентации.
Картинки и логотип приложены.
Выбранный исполнитель
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