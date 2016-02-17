Листовка для детского клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен15 заявок189 просмотров

Листовка формата А5, с двух сторон.

Лицевая сторона - логотип детского клуба, контактные данные, карта с указанием расположения детского клуба (лучше логотип на здание), информация о том, что первое посещение бесплатное - на этом сделать акцент, +небольшой информационный блок, направленный на боль покупателя (нет места в детском саду, не знаете, какой кружок выбрать и т.д.)

Вторая сторона - информационная, там размещаем информацию обо всех услугах, которые предлагает наш детский центр и прикрепляем фотографии из него.

Фон должен быть светлым: что-то в желтых или оранжевых тонах. Можно поэкспериментировать.

Примерное расположение всех элементов можно посмотреть в презентации. 

Картинки и логотип приложены.

9 лет назад
Kstovich
Алексей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад
$13
2 дня
Спасибо Ольге за проделанную работу! Все выполнено в срок. Отдельное спасибо за терпение, с которым Ольга отнеслась к нашим многочисленным переделкам. Советую!
Алексей замечательный заказчик. Работать с ним легко и приятно. Спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сертификата

    $3

    Необходимо выполнить дизайн сертификата с использованием фото девушки. В приложении образцы сертификатов других агенств, заказчик попросил сделать лучше чем у них. Размер сертификата А4.  - для согласования с заказчиком мне нужен будет сертификат в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн визитки

    $4

    Необходимо выполнить дизайн визитки. Предыдущая визитка заказчика в приложении. Фон сделать фиолетовым, буквы серым цветом. Также изменить картинку ногтей, опираясь на яркую картинку девушки с разноцветными ногтями. Расположить их также в левой части визитки. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн торговых стендов.

    Нужно выполнить дизайн для рабочих перчаток торговой стойки , шоубокса и настенного стенда в одном стиле цвета черный яркий желтый и красный что то типа такого https://www.bigtimeproducts.net/upload/catalog/709298482_GM-BROCHURE-FINAL-LOWRES.pdf

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать визитку о покупке бу ноутбуков

    Необходимо сделать визитку о покупке бу ноутбуков,(будет печататься на клейкую бумагу) Размеры 10,2х6 см. Визитка должна быть читаемой и бросаться в глаза(например в лифте). Информацию которую хотелось бы видеть на визитке в прилагаемом ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Визитка

    Здравствуйте! Есть визитка, которая не нравится. Есть логотип компании. Нужно сделать макет визитки, на которую приятно посмотреть. Дополнительная информация исполнителю. Пожалуйста, укажите стоимость в ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание каталога и обработка фотографий для печати и сайта

    создания простого каталога и обработка фото для печати и сайт Тематика кухонные изделия.  1. Обработка фотографий 2 качества а. для печати каталога б. для сайта 2. Сделать каталог и подготовить ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад