Листовка для детского клуба

Листовка формата А5, с двух сторон.

Лицевая сторона - логотип детского клуба, контактные данные, карта с указанием расположения детского клуба (лучше логотип на здание), информация о том, что первое посещение бесплатное - на этом сделать акцент, +небольшой информационный блок, направленный на боль покупателя (нет места в детском саду, не знаете, какой кружок выбрать и т.д.)

Вторая сторона - информационная, там размещаем информацию обо всех услугах, которые предлагает наш детский центр и прикрепляем фотографии из него.

Фон должен быть светлым: что-то в желтых или оранжевых тонах. Можно поэкспериментировать.

Примерное расположение всех элементов можно посмотреть в презентации.

Картинки и логотип приложены.