Требуется разработать дизайн упаковки (пюр-пак) для следующих продуктов: молоко 2,5% - 1 л молоко 3,2% - 1л кефир 2,5% - 1л и 0.5 литра кефир 3,2% - 0,5 литра ...
Необходимо разработать бланк резюме
Необходимо разработать бланк резюме для компании, резюме формата doc. Предложения и примеры работ отправлять в лс, в проекте не часто смотрю. Стоимость указывайте в заявке
Заявки фрилансеров
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