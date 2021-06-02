Необходимо сделать визитку для бьюти студии

Дизайн продукцииЗавершен27 заявок446 просмотров
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Нужен дизайн визитки для бьюти студии, рассматриваю

кандидатов только с портфолио

3 года назад
ServiceOnline
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Vika_lizanets
Виктория 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$6
2 дня
Рекомендую, выполнено на отлично!
Чітко поставлені завдання та розуміння, що в кінцевому результаті має бути виконано. Приємно було співпрацювати !