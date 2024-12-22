Необходимо разработать дизайн новогодней открытки для патентно-юридической компании с учетом нашего фирменного стиля. Открытка будет нужна для размещения на сайте компании и электронной рассылки по имейл, размещения в соц. сетях и личных сообщениях клиентам компании. Детальное ТЗ в личной переписке.