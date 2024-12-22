Ищется специалист для полного редизайна упаковки продукции бренда обувной косметики DAMAVIK MODERN CARE. Упаковка должна соответствовать современным трендам и выделяться на фоне конкурентов. Основная задача — адаптировать бренд к рыночным условиям и сделать его более привлекательным для покупателей. Предпочтительный формат макетов – cdr (CorelDraw).
Новогодняя открытка
Необходимо разработать дизайн новогодней открытки для патентно-юридической компании с учетом нашего фирменного стиля. Открытка будет нужна для размещения на сайте компании и электронной рассылки по имейл, размещения в соц. сетях и личных сообщениях клиентам компании. Детальное ТЗ в личной переписке.
Выбранный исполнитель
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