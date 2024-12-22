Новогодняя открытка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок21 просмотр

Необходимо разработать дизайн новогодней открытки для патентно-юридической компании с учетом нашего фирменного стиля. Открытка будет нужна для размещения на сайте компании и электронной рассылки по имейл, размещения в соц. сетях и личных сообщениях клиентам компании. Детальное ТЗ в личной переписке.

4 месяца назад
Nataliia17
Наталья 
43 года
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
14 часов назад
4 месяца назад
$20
2 дня
Escrow
Благодарю за оказанное доверие. Рада нашему сотрудничеству. Рекомендую!

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