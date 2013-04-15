Нужен буклет (на українській мові)

Нужен буклет в формате А4, данный буклет должен сворачиваться в два раза(в 2 А5).

Первая страничка Титульная, на ней нужно будет размести как можно больше рисунков(картинок) по теме и название.

Когда мы открываем буклет видим странички 2 и 3 на них мы должны привлечь читателя к изучению нашей темы.

А уже на четвертой, написать то что и положено на всех буклетиках(я честно говоря не знаю, что там обычно пишут).

Тема проекта: "Творчість середньовічних поетів Лібо та Дуфу".

сдать нужно к 10 мая.