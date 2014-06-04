Нужен дизайн футболки

Необходимо изготовить дизайн наклеек для косметики. От вас - предыдущие работы (если таковые имеются) и стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать и отрисовать предложенный дизайн футболки с использование следующего текста — #THINKDIGITAL и бинарного кода (в приложенном файле). Идея сделать код на пол футболки и текст на фоне и с заходом на код (не перекрывая его). Нужно предложить разные дизайны самой футболки — вертикально-горизонтально; перед-зад; шрифт-цвет и т.д.
Результат нужен в векторе .eps
Кроме этого, нужно будет сделать порядка 5–6 картинок с рекламой этой футболки (в jpg). Размеры укажу победителю.
За дизайн футболки $30 и по $5 за каждую картинку.
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