Нужен дизайн футболки

Нужно доработать и отрисовать предложенный дизайн футболки с использование следующего текста — #THINKDIGITAL и бинарного кода (в приложенном файле). Идея сделать код на пол футболки и текст на фоне и с заходом на код (не перекрывая его). Нужно предложить разные дизайны самой футболки — вертикально-горизонтально; перед-зад; шрифт-цвет и т.д.

Результат нужен в векторе .eps

Кроме этого, нужно будет сделать порядка 5–6 картинок с рекламой этой футболки (в jpg). Размеры укажу победителю.

За дизайн футболки $30 и по $5 за каждую картинку.