Нужно разработать дизайн и текс визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт37 заявок536 просмотров

Нужно разработать дизайн и текс визитки 

3 года назад
ravilgarb
Равиль 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Марк
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Илья
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олеся
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Арина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Татьяна
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Елена
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Теймураз
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
48 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олена
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
83 отзыва
3 года назад
Хэда
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
33 года
13 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Влада
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Полина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольгв
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
39 отзывов(-1)
3 года назад
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Николай
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
15 минут назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Дизайн продукции
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Андрей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Проект макета картонной упаковки

    Необходимо разработать макет картонной упаковки на основе предоставленных фотографий. Важным условием является совпадение цветовой палитры и содержания с исходниками. После завершения работы требуется передать исходные файлы для возможных доработок в будущем.

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Плакати календарі патріотичного напрямку

    Требуется разработать 10 дизайнов плакатов и календарей патриотического направления. Формат печати до 500х700 мм, с учетом полиграфических норм и качества. Идеи дизайнов предоставляются фрилансерами и согласовываются с заказчиком. Оригинал-макет должен быть готов для коммерческого использования.

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Плакати календарі патріотичного напрямку

    Необходимо разработать 10 дизайнов для патриотических календарей, плакатов и пазлов. Все макеты должны соответствовать полиграфическим нормам и быть подготовлены для коммерческого использования в формате до 500х700 мм. Идеи дизайна предоставляются фрилансером, рассматриваются и согласовываются перед созданием оригинал-макета.

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн обложки для книги

    Необходимо разработать внешний дизайн обложки для книги, посвященной здоровому образу жизни. Ожидается креативный подход и оригинальное оформление. Цена обсуждаема.

    Дизайн продукции31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн плаката с цитатой с стиле cyberpunk / glitch / coding

    Создайте 2D-постер формата A4 с креативным оформлением цитаты 'Program or be programmed'. Используйте стиль coding, cyberpunk или pixel glitch с подходящим шрифтом. Важно, чтобы визуализация оставляла эмоциональный отпечаток на зрителе.

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн наклейки на продукт (у векторі)

    Требуется редизайн наклейки на продукт в векторе. Необходимо обновить старый дизайн, добавить новый логотип и освежить визуальное оформление. Все детали будут предоставлены в техническом задании.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн для ММОРПГ на телефон

    Шукаю новачків-дизайнерів для створення дизайну мобільної текстової гри ММОРПГ. Проект спрямований на реалізацію українського продукту в ігровій індустрії. Це можливість поповнити портфоліо новими роботами.

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    3 года назад