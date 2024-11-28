Обложка журнала

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка8 просмотров

Сделать обложку для журнала TopGirl

Дизайн обложек
5 месяцев назад
militaryholding
32 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
5 месяцев назад
$5
1 день
Спасибо огромное за сотрудничество, очень много времени уделили мне и учли все нюансы ! Благодарю !
Победа в конкурсе.

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
5 месяцев назад
#1
Дизайн продукции

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