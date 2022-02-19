Оформить дизайн визитных карточек

$10
Дизайн продукцииЗавершен19 заявок750 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Аккуратно, стильно, утонченно Добавить qr на инстаграмИ небольшой блок с информацией:Обувь для pole dance - в наличии - под заказ - в аренду

и т.д.

Подробности в личных сообщениях.

Прикрепляю пример оформления, который наиболее приближен к желаемому

2 года назад
Olga_Npokr
Ольга 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ekaterina_Bogdan
Екатерина 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Рекомендую Екатерину. Хороший и ответственный специалист, согласилась созвониться и все обсудить, без проблем внесла все правки. Работой очень довольна (особенно сроками), буду обращаться в будущем)