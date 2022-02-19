Оформить дизайн визитных карточек

Нужен человек ,который сделает дизайн кп и чтобы при отправке по mail не было никаких ссылок ,а сразу кп.По типу этих примеров. кп на 1 страницу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аккуратно, стильно, утонченно Добавить qr на инстаграмИ небольшой блок с информацией:Обувь для pole dance - в наличии - под заказ - в аренду
и т.д.
Подробности в личных сообщениях.
Прикрепляю пример оформления, который наиболее приближен к желаемому
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