Оформление жестяной банки печенья

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки15 просмотров

Я ищу иллюстратора для оформления жестяной банки печенья.

Необходимо изобразить реалистично одно московское заведение в предновогодний период, а также добавить детали в виде орнамента.

Понадобится несколько вариантов исполнения.

Предпочтительно, чтобы рисунок был выполнен от руки.

У нас есть временные рамки — к следующему Новому году.

Бюджет обговаривается, ориентировочно 30.000-100000.

Мы также рассматриваем вариант привлечения нескольких разных художников.

Создание иллюстраций
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Мане
 
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Михаил
 
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#1
Дизайн продукции
Владислав
 
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Был
21 час назад
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6 месяцев назад

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