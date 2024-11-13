Оформление жестяной банки печенья

Я ищу иллюстратора для оформления жестяной банки печенья.

Необходимо изобразить реалистично одно московское заведение в предновогодний период, а также добавить детали в виде орнамента.

Понадобится несколько вариантов исполнения.

Предпочтительно, чтобы рисунок был выполнен от руки.

У нас есть временные рамки — к следующему Новому году.

Бюджет обговаривается, ориентировочно 30.000-100000.

Мы также рассматриваем вариант привлечения нескольких разных художников.