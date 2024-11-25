Переделать готовые чек-листы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок47 просмотров

Здравствуйте! Нужно сделать 4 чек-листа на английском. У меня они есть на русском - просто нужно сделать подобное оформление, только текст на англ переделать! Должно быть довольно просто.

(Мне важно получить также файлы этих чек листов, которые я в будущем смогу изменить текст самостоятельно. Я нуб в этом, поэтому нужно мне объяснить как это сделать🙏)

6 месяцев назад
guest_16551245712084
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 месяцев назад
$20
3 дня
Escrow
Роман быстро сделал заказ, прислушивался ко всем пожеланиям по дизайну и тексту! Благодарю!!
После сотрудничества остались лишь положительные эмоции. Спасибо за заказ.

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skallyroll
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