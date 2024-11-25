Здравствуйте! Нужно сделать 4 чек-листа на английском. У меня они есть на русском - просто нужно сделать подобное оформление, только текст на англ переделать! Должно быть довольно просто.

(Мне важно получить также файлы этих чек листов, которые я в будущем смогу изменить текст самостоятельно. Я нуб в этом, поэтому нужно мне объяснить как это сделать🙏)