Плакати календарі патріотичного напрямку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки411 просмотров

Для виготовлення календарів, плакатів, пазлів тощо потрібно створити 10 дизайнів . Норми поліграфічні, якість для друку форматів до 500х700 мм.

Ідея Ваша - розглядаємо, затверджуємо , робимо оригінал-макет

Макети для комерційного використання. Навожу приклад бажаного стилю.

3 года назад
energyplus2002
54 года
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгения
 
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3 года назад

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