Необходимо разработать макет картонной упаковки на основе предоставленных фотографий. Важным условием является совпадение цветовой палитры и содержания с исходниками. После завершения работы требуется передать исходные файлы для возможных доработок в будущем.
Плакати календарі патріотичного напрямку
Для виготовлення календарів, плакатів, пазлів тощо потрібно створити 10 дизайнів . Норми поліграфічні, якість для друку форматів до 500х700 мм.
Ідея Ваша - розглядаємо, затверджуємо , робимо оригінал-макет
Макети для комерційного використання. Навожу приклад бажаного стилю.
Заявки фрилансеров
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