Необходимо разработать 10 дизайнов для патриотических календарей, плакатов и пазлов. Все макеты должны соответствовать полиграфическим нормам и быть подготовлены для коммерческого использования в формате до 500х700 мм. Идеи дизайна предоставляются фрилансером, рассматриваются и согласовываются перед созданием оригинал-макета.