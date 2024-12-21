Полный редизайн продукции бренда обувной косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок30 просмотров

Компания, специализирующаяся на производстве средств по уходу за обувью и владеющая брендом DAMAVIK MODERN CARE, ищет специалистов для проведения полного редизайна упаковки своей продукции.

Редизайн упаковки требуется по следующим причинам:

  • Упаковка выглядит устаревшей и не соответствует современным трендам.

  • Конкуренты обновили свои решения, и важно выделиться на их фоне с учетом новых реалий.

  • Продажи начали снижаться, что может быть связано с тем, что информация на упаковке больше не привлекает внимание покупателей.

Главная задача редизайна — адаптировать бренд к современным рыночным условиям, оставаясь при этом узнаваемым.

С ассортиментом продукции, подлежащей редизайну, можно ознакомиться на сайте компании damavik.org

Актуальный каталог продукции в формате pdf можно скачать по ссылке, расположенной в шапке сайта.

Предпочтительный формат макетов упаковки – cdr. (CorelDraw).

CorelDRAWДизайн объектов
4 месяца назад
guest_1734777577793
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Матвей
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
106 отзывов
4 месяца назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
61 отзыв
4 месяца назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
31 минуту назад
447 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Дизайн продукции