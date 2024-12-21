Требуется дизайнер упаковки для кафе для создания уникального дизайна продукции с нуля. Ожидаются креативные идеи и подходы. Будет тестовое задание для оценки навыков.
Полный редизайн продукции бренда обувной косметики
Компания, специализирующаяся на производстве средств по уходу за обувью и владеющая брендом DAMAVIK MODERN CARE, ищет специалистов для проведения полного редизайна упаковки своей продукции.
Редизайн упаковки требуется по следующим причинам:
Упаковка выглядит устаревшей и не соответствует современным трендам.
Конкуренты обновили свои решения, и важно выделиться на их фоне с учетом новых реалий.
Продажи начали снижаться, что может быть связано с тем, что информация на упаковке больше не привлекает внимание покупателей.
Главная задача редизайна — адаптировать бренд к современным рыночным условиям, оставаясь при этом узнаваемым.
С ассортиментом продукции, подлежащей редизайну, можно ознакомиться на сайте компании damavik.org
Актуальный каталог продукции в формате pdf можно скачать по ссылке, расположенной в шапке сайта.
Предпочтительный формат макетов упаковки – cdr. (CorelDraw).
Заявки фрилансеров
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