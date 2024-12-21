Компания, специализирующаяся на производстве средств по уходу за обувью и владеющая брендом DAMAVIK MODERN CARE, ищет специалистов для проведения полного редизайна упаковки своей продукции.

Редизайн упаковки требуется по следующим причинам:

Упаковка выглядит устаревшей и не соответствует современным трендам.

Конкуренты обновили свои решения, и важно выделиться на их фоне с учетом новых реалий.

Продажи начали снижаться, что может быть связано с тем, что информация на упаковке больше не привлекает внимание покупателей.

Главная задача редизайна — адаптировать бренд к современным рыночным условиям, оставаясь при этом узнаваемым.

С ассортиментом продукции, подлежащей редизайну, можно ознакомиться на сайте компании damavik.org

Актуальный каталог продукции в формате pdf можно скачать по ссылке, расположенной в шапке сайта.

Предпочтительный формат макетов упаковки – cdr. (CorelDraw).