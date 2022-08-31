Проектування аксесуарів для човнів

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок231 просмотр

Необхідно розробити проекти аксесуарів (пристроїв, виробів) для човнів для їх подальшого виробництва.  Ми подаємо саму ідею виробу, можливо фото аналогічного виробу, визначаємо  спільно матеріал, з якого буде виготовлено. Необхідно розробити проект кожного виробу з зазначенням технології виробництва. Планується близько 50 різних виробів. 

3 года назад
shulmangroup
Дмитро 
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#1
Дизайн продукции

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