Профессиональный дизайн упаковки косметического продукта

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт8 заявок187 просмотров

Профессиональный промышленный дизайн упаковки косметического продукта (детокс падчи для ног), выделяющийся на фоне конкурентов.   

7 лет назад
emeraldeast
Сергей 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров