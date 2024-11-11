Разработать дизайн этикетки для моющего средства

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрытнет заявок23 просмотра

Приветствуем необходимо разработать несколько концепции этикетки для "гель для ванны", в этой линейки есть: гель для ванны, гель для туалета и спрей для кухни.

Нужно лицевую сторону этикетки, размер +- 8х12см

Примеры прошлых вариантов прикрепил ниже.

Нужно, что то современное, не избитое.

что на этикетке:

  • логотип

  • Артикул: 0021

  • заголовок: Гель для ванны

    • qr код, с подписью "видео тут" (будет вести на ролик о применении)

    • рисунок, пиктограмма ванны, раковины, ..... вообщем, чтобы было понятно, для чего это средство

  • а там открыты для предложений

Дизайн объектов
6 месяцев назад
guest_1731487000173
6 месяцев в сервисе
Был
19 дней назад
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Нет заявок фрилансеров

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