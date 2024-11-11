Необходимо переделать 4 чек-листа с русского на английский язык, сохраняя оригинальное оформление. Важно получить редактируемые файлы для самостоятельного изменения текста. Предоставьте также инструкции по редактированию.
Разработать дизайн этикетки для моющего средства
Приветствуем необходимо разработать несколько концепции этикетки для "гель для ванны", в этой линейки есть: гель для ванны, гель для туалета и спрей для кухни.
Нужно лицевую сторону этикетки, размер +- 8х12см
Примеры прошлых вариантов прикрепил ниже.
Нужно, что то современное, не избитое.
что на этикетке:
логотип
1л
Артикул: 0021
заголовок: Гель для ванны
qr код, с подписью "видео тут" (будет вести на ролик о применении)
рисунок, пиктограмма ванны, раковины, ..... вообщем, чтобы было понятно, для чего это средство
а там открыты для предложений
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