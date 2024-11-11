Приветствуем необходимо разработать несколько концепции этикетки для "гель для ванны", в этой линейки есть: гель для ванны, гель для туалета и спрей для кухни.

Нужно лицевую сторону этикетки, размер +- 8х12см

Примеры прошлых вариантов прикрепил ниже.

Нужно, что то современное, не избитое.

что на этикетке: