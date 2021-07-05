Необходимо разработать дизайн меню для кафе, опираясь на предоставленный пример. Заказчик предоставит полный перечень пунктов меню. Ожидается доступная стоимость и простота выполнения работы.
Разработать дизайн упаковки
Упаковка для препарата эстетической косметологии. Нужен дизайн основной упаковки + 6 разновидностей (отличающиеся по цвету, например) для разделения препарата по линейкам (для тела, лица и пр.). Есть штамп упаковки, нужно разработать дизайн и подготовить его к печати. В предложении, пожалуйста, указывайте цену, сроки и выполненные кейсы.
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