Разработать дизайн упаковки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт22 заявки336 просмотров

Необходимо разработать дизайн упаковки перчаток для сенсорных экранов. Перчатки имеют одинаковый размер, но разную текстуру и рисунок, поэтому упаковка (или ее часть) должна быть прозрачна. Должно быть указано, что перчатки подходят для использования iPhone и iPad. На упаковке должен быть размещен логотип в любом из вариантов (версии логотипа в приложении).

Смелые и необычные идеи приветствуются, но в производстве упаковка должна быть не очень дорогая.

В предложении обязательно указывайте сроки и стоимость.

13 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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