Необходимо разработать дизайн упаковки перчаток для сенсорных экранов. Перчатки имеют одинаковый размер, но разную текстуру и рисунок, поэтому упаковка (или ее часть) должна быть прозрачна. Должно быть указано, что перчатки подходят для использования iPhone и iPad. На упаковке должен быть размещен логотип в любом из вариантов (версии логотипа в приложении).

Смелые и необычные идеи приветствуются, но в производстве упаковка должна быть не очень дорогая.

В предложении обязательно указывайте сроки и стоимость.