Разработать дизайн упаковки для памперсов

Необходимо разработать дизайн подгузников: дизайн упаковки (требование – выделяться на полке), а также принт, который будет нанесен на памперс.

Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате . Также просим проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд)