Разработать дизайн упаковки для памперсов

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок173 просмотра
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Необходимо разработать дизайн подгузников: дизайн упаковки (требование – выделяться на полке), а также принт, который будет нанесен на памперс. 

Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате . Также просим проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд) 

7 лет назад
inverdy
36 летКипр
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
4 отзыва(-1)
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