Разработать дизайн упаковки для памперсов

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Необходимо разработать дизайн подгузников: дизайн упаковки (требование – выделяться на полке), а также принт, который будет нанесен на памперс.
Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате . Также просим проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд)
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