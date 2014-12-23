Разработать листовки

Здравствуйте, нужно разработать листовку размером 150мм х 70мм.

Листовки будут раздаваться в сети продуктовых магазинов(название магазинов "Лакомка" нужно отразить эту информацию на листовке шрифт - Scraps Cyr, цвет надписи алый.) номинал листовок 100 бонусов равен 100 рублей на покупку товаров в магазине детских товаров(магазин детских товаров "Кубик") 1 бонус = 1 рубль

Еще нужно разместить штрих-код на листовке.