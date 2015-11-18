Разработать макет шкафа и комода для лазерной гравировки в coreldraw

Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Разработать несколько элементов детской кукольной мебели по образцу. Просьба откликаться человеку, знающему corel и гравировку. ТЗ прикрепил. Мебель будет вырезаться на лазерном гравере.

8 лет назад
baga2
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад