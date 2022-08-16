Разработать pdf каталог для деталей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт10 заявок289 просмотров

Нужно разработать pdf каталог для продажи деталей на основе нашего готового сайта. Необходимо сохранить стилистику, чтобы они были похожи. Примерно 15-20 страниц будет. Указывайте ваши сроки и цены. Новичкам не писать! Антибот 5+2

Обязательно присылайте примеры разработанных каталогов

Спасибо!

3 года назад
kommon
Герман 
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Діана
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
47 лет
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Была
12 часов назад
116 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Александр
 
49 лет
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3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Айрат
 
37 лет
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Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Александр
 
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год назад
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3 года назад
Виктория
 
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2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Станислав
 
37 лет
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год назад
3 года назад
Александр
 
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15 дней назад
60 отзывов
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