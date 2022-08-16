Необходим макет листовки формата А5 с одной стороной, выполненный в аккуратном и привлекательном минимализме. Проект требует внимания к деталям и эстетике.
Разработать pdf каталог для деталей
Нужно разработать pdf каталог для продажи деталей на основе нашего готового сайта. Необходимо сохранить стилистику, чтобы они были похожи. Примерно 15-20 страниц будет. Указывайте ваши сроки и цены. Новичкам не писать! Антибот 5+2
Обязательно присылайте примеры разработанных каталогов
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