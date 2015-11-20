Разработка дизайна карманного календарика

Дизайн продукцииЗавершен1 заявка117 просмотров
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Необходимо сделать календарик в едином стиле компании

8 лет назад
kupigo
Олег 
58 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
8 лет назад
$15
3 дня
В очередной раз Руслан продемонстрировал креативное мышление в дизайне.
С Олегом очень приятно и легко работать. Обратная связь по любому вопросу была быстрой, на все вопросы отвечал в полном объеме. С оплатой никаких проблем, все достойно и без задержек. С Олегом можно спокойно работать без предоплаты, без каких-либо рисков. Ответственный, порядочный заказчик!
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