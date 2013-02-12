Разработка дизайна органайзера для мулине

Огромное спасибо. Обратился к Елене после того, как увидел два дизайна макета моего изделия сделанные дизайнером типографии, где я печатаюсь. Специально прислал ТЗ и плохие образцы. Надеялся, что Елена сделает гораздо лучше. Результат работы Елены превзошел все ожидания. Макет оказался именно таким, как мне хотелось. Сделан со вкусом и радует глаз. Работа выполнена в срок и полностью соответствует ТЗ. Спасибо огромное. Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем.