Разработка фирменного бланка

Добрый день! Ищем дизайнера для разработки стиля, логотипа!
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Добрый день!
Есть потребность в разработке фирменного бланка предприятия
Компания занимается торговлей.
Бланк необходим лаконичный, с фоном
Но желательно в синих тонах
Логотип уже есть
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