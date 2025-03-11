Требуется разработать дизайн флаера (вкладыша) с акцентом на идею 'Love Myself'. Используйте силуэты, контуринг тела и креативное оформление текста. Вкладыш должен иметь две стороны: женский силуэт с молекулами и мужской силуэт с текстом и QR-кодом. Цветовая схема и шрифт Roboto указаны. Работа должна быть выполнена в ближайшие дни.
Разработка коллекции женской одежды
Необходим дизайнер одежды для создания коллекций платьев премиум-сегмента,Жакетов из твида,юбки из шелка.Ожидается анализ модных тенденций, разработка дизайна . Работа удаленная, гибкий график, возможность проектной или постоянной занятости.
Заявки фрилансеров
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