Разработка коллекции женской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка15 просмотров

Необходим дизайнер одежды для создания коллекций платьев премиум-сегмента,Жакетов из твида,юбки из шелка.Ожидается анализ модных тенденций, разработка дизайна . Работа удаленная, гибкий график, возможность проектной или постоянной занятости.

Дизайн одежды
месяц назад
guest_1743635052269
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месяц назад

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Давид
 
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