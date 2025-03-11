Разработка коллекции женской одежды

Требуется разработать дизайн флаера (вкладыша) с акцентом на идею 'Love Myself'. Используйте силуэты, контуринг тела и креативное оформление текста. Вкладыш должен иметь две стороны: женский силуэт с молекулами и мужской силуэт с текстом и QR-кодом. Цветовая схема и шрифт Roboto указаны. Работа должна быть выполнена в ближайшие дни.