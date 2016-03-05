Доброго! Необходимо создать концепт коробки для карт по обучению созданных по принципу игральных карт. Карты для Покера размером 63,5*89 (57 шт.) БЕЗ РУБАШКИ Коробка для таких карт ...
Разработка макета этикетки
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